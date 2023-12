Artur Soares Dias entre os nomeados para melhor árbitro do mundo em 2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) anunciou a lista de nomeados a melhor árbitro do mundo em 2023, na qual se inclui o português Artur Soares Dias.Entre os 25 nomes, estão também outros árbitros conceituados como o francês Clément Turpin, o holandês Danny Makkelie ou o italiano Daniele Orsato, além dos ingleses Anthony Taylor e Michael Oliver.O alemão Daniel Siebert, que na terça-feira vai marcar presença no Salzburgo-Benfica , da última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, também está nomeado, assim como o esloveno Slavko Vincic, que irá dirigir o Nápoles-Sp. Braga.Clément Turpin (França), Danny Makkelie (Holanda), Szymon Marciniak (Polónia), Daniele Orsato (Itália), István Kovács (Roménia), Michael Oliver (Inglaterra), Slavko Vincic (Eslovénia), Anthony Taylor (Inglaterra), Jesús Gil Manzano (Espanha),, François Letexier (França), Carlos del Cerro Grande (Espanha), Daniel Siebert (Alemanha), Felix Zwayer (Alemanha), Wilton Sampaio (Brasil), Jesús Valenzuela (Venezuela), Wilmar Roldán (Colômbia), Esteban Ostojich (Uruguai), Andrés Matonte (Uruguai), Darío Herrera (Argentina), Iván Barton (El Salvador), César Arturo Ramos (México), Walter López (Guatemala), Ibrahim Mutaz (Líbia), Ma Ning (China).