Ex-árbitro inglês reprova cartão azul: «Imaginem um jogo de nove contra sete... Seria uma farsa»

Mark Halsey, antigo árbitro inglês que atuou durante mais de uma década na Premier League, aproveitou o seu espaço de opinião no 'The Sun' para reprovar a ideia de implementar o cartão azul no futebol , frisando que este acabaria com uma das principais funções dos árbitros, a de "controlar os jogadores" dentro de campo."Não vejo a diferença entre um cartão amarelo e um azul. Os amarelos já são usados para avisar os jogadores se eles insistirem em fugir à conduta. Implementar um cartão azul é dizer aos árbitros que, efetivamente, perderam a capacidade de controlar os jogadores. Imaginem ver um jogo de nove contra sete [jogadores]... Seria uma farsa", explicou o ex-oficial, agora com 62 anos.E prosseguiu, frisando que o cartão azul só serviria para "complicar o futebol". "Nunca mostrei muitos cartões amarelos por me faltarem ao respeito, porque uma das principais funções de um árbitro é controlar os jogadores. Outro ponto é que as faltas táticas não estão incluídas nos regulamentos. Por que razão íamos alterar o nosso jogo por algo tão trivial? Estamos a complicar o futebol e só vamos confundir ainda mais as pessoas. É um jogo simples que está a ser complicado por outros", rematou.Refira-se que o cartão azul, que tem sido muito falado nos últimos dias, chegaria ao futebol como uma maneira de castigar os jogadores - tirando-os do relvado durante 10 minutos - que cometam simulações, que faltem ao respeito ao árbitro ou que parem um ataque comprometedor.