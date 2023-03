João Pinheiro vai arbitrar o Croácia-País de Gales

A UEFA nomeou uma equipa de arbitragem portuguesa para dirigir o encontro entre a Croácia e o País de Gales, duelo entre candidatos do Grupo D à qualificação para o Euro'2024. João Pinheiro será o árbitro do encontro que se vai realizar em Split, na Croácia, no próximo sábado, às 19h45, na hora portuguesa.O juiz de 35 anos, que no último fim de semana arbitrou o Sp. Braga-FC Porto da Liga Bwin, terá como auxiliares Bruno Jesus e Luciano Maia, enquanto Vítor Ferreira assumirá a função de quarto árbitro. Estes encontros de qualificação contarão com videoárbitro, porém a UEFA ainda não divulgou os nomes para este encontro.Por outro lado, o organismo que tutela o futebol europeu já anunciou o VAR e AVAR para o Portugal-Liechtenstein desta quinta-feira, em Alvalade. O videoárbitro será Juan Martínez Munuera, com o apoio de Xavier Estrada Fernandez, ambos de Espanha. O jogo de estreia de Roberto Martínez na Seleção, como já anunciado , será arbitrado pelo norueguês Espen Eskas.