Presidente da APAF critica comunicado do Conselho de Arbitragem: «É perfeitamente evitável»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Luciano Gonçalves considerou "evitável" o comunicado do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a propósito do ocorrido no Casa Pia-Sporting, nomeadamente pelo facto de ter sido anunciado nessa mesma nota que a equipa VAR iria ficar suspensa por tempo indeterminado. O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) diz não concordar que "seja necessário condenar publicamente os árbitros", ainda que deixe claro compreender que haja "responsabilidade e responsabilização" pelos erros cometidos.





Por outro lado, Luciano Gonçalves destacou a postura de Filipe Martins nos comentários que fez após a partida , considerando que a "enorme elevação" demonstrada serve de "grande exemplo".

"Ninguém está acima das consequências dos erros, fazem parte do jogo. Tem de haver responsabilidade e responsabilização, desde que o objetivo seja melhorar e prevenir que os erros não voltem a suceder.

Assumir os erros é sempre sinal de grandeza, comunicar é um sinal de abertura e transparência, e quero acreditar que assim será até à última jornada.

Se estamos de acordo que os erros devem ser assumidos e ter consequências, já não concordo que seja necessário condenar publicamente os árbitros. É perfeitamente evitável deixar em comunicado que a equipa VAR iria ficar suspensa por tempo indeterminado, pois quando se condena desta forma, também se deve defender assim quando injustamente são atacados na sua honorabilidade e seriedade.

O mister Filipe Martins conseguiu fazê-lo com enorme elevação. Obrigado pela compreensão do erro e, acima de tudo, pela palavra de confiança nos árbitros envolvidos. Foi um grande exemplo, Míster."