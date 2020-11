Carlos Manuel sobre Vítor Oliveira: «Estou em choque. O futebol português deve-lhe muito»

Carlos Manuel assumiu estar em "choque" com a notícia da morte de Vítor Oliveira. À Sport TV, o antigo jogador e treinador sublinhou o papel importante de Oliveira no futebol português.





"Estou em choque. Lembro-me de uma história numa altura em que o Vítor jogava no Famalicão e eu no Benfica: num canto disse-lhe umas coisas e ele deu-me uma chapada... Éramos amigos. Ele era um excelente treinador, deu muitas provas disso, e como pessoa era um homem fantástico, muito boa gente, solidário, um amigo"."Falou sempre de frente mas não escondia nada o que tinha a dizer, com grande coerência, era uma pessoa fantastica. Tive alguns momentos com ele muito bons. O futebol português deve-lhe muito. Ponderado, sabia o que queria, deixa grandes marcas no nosso país em relação ao nosso futebol. Era verdadeiro com os seus jogadores. O trabalho dele está à vista. Uma pessoa fantástica"