Carlos Queiroz e a "enorme tristeza" pela morte de João Oliveira Pinto: «Não tenho palavras para traduzir o que sinto»

O antigo futebolista João Oliveira Pinto morreu esta quinta-feira aos 52 anos, vítima de leucemia. Formado no Sporting, foi um dos campeões do Mundo sub-20 da chamada 'Geração de Ouro' em Lisboa, em 1991. Neste momento de luto para o futebol português, Carlos Queiroz partilhou nas redes sociais uma imagem desses tempos de glória e deixou uma mensagem com algumas questões e um desejo: "Gostaria que todos nós não perdêssemos esta oportunidade para fazermos diferente.""Companheiros e Amigos;Neste momento de enorme tristeza e muitas emoções não tenho palavras para traduzir o que sinto e que gostaria de partilhar com todos.Mas creio que chegou a hora de questionar o que:- Gostaria de ter dito ao João e não disse…- ?Gostaria de ter ouvido do João e não ouvi…- ?Gostaria de ter sabido dele, da sua vida e família e não sei...- ?Gostaria de rir com ele e perdi...- ?Gostaria de ter aprendido com ele para poder fazer melhor.Gostaria que todos nós não perdêssemos esta oportunidade para fazermos diferente.Forte abraço João, até amanhã e sempre meu Amigo e Campeão"