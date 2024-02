Morreu João Oliveira Pinto. O antigo futebolista do Sporting e campeão do Mundo de sub-20, em 1991, lutava contra uma leucemia. Tinha 52 anos.Sob o comando de Carlos Queiroz, o médio-ofensivo sagrou-se campeão mundial de sub-20 em Lisboa, ao lado de jogadores como Nélson, Jorge Costa, Rui Bento, Paulo Torres, Luís Figo, Peixe, Rui Costa ou João Pinto, mas também Brassard, Gil e Toni, ou Capucho, Tulipa, Cao, Abel Xavier, Tó Ferreira e Luís Miguel.Formado no Sporting, João Oliveira Pinto representou ainda clubes como o Atlético, V. Setúbal, Estoril, Gil Vicente, Sp. Braga, Farense, Marítimo, Académica, Imortal, Amora, Sesimbra e Alfarim.Desempenhava, há alguns anos, funções como Delegado do Sindicato dos Jogadores e enfrentava, há cerca de dois anos, o mais duro e ingrato duelo da sua vida: a batalha contra o cancro, no caso, a leucemia.Já depois de lhe dedicar homenagem em espaço próprio, como colunista de Record , Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores e amigo do ex-atleta, chegou a deixar o seu desabafo nas redes sociais O Sindicato e o próprio João Oliveira Pinto fizeram questão de manifestar gratidão pelas mensagens de apoio, mas recusaram quaisquer iniciativas de coleta e recolha de donativos À família enlutada,apresenta sentidas condolências.