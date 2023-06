'Expresso' avança que Mário Costa pressionou ministra para acelerar vistos de jogadores

O 'Expresso' avança esta sexta-feira que Mário Costa, ex-presidente da Mesa de Assembleia Geral da Liga e fundador da Bsports Academy, pressionou o Governo para acelerar os processos de obtenção de visto dos jovens jogadores da academia de Riba de Ave, no concelho de Vila Nova de Famalicão. De acordo com o semanário - que já avançara esta semana que Mário Costa havia sido constituído arguido por suspeitas de tráfico de pessoas no âmbito da investigação levada a cabo pelo SEF -, o ex-dirigente da Liga esteve reunido no gabinete de Ana Catarina Mendes, ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares, há cinco meses.Ao 'Expresso', o gabinete da ministra-adjunta confirma a "reunião informal" e garante que Ana Catarina Mendes "não agilizou qualquer processamento de emissão de vistos de atletas estrangeiros".Recorde-se que na segunda-feira, o SEF promoveu buscas numa academia de futebol em Riba de Ave, concelho de Vila Nova de Famalicão, num contexto em que estará em causa o tráfico de seres humanos. Segundo fonte do SEF, foram identificados 114 futebolistas. São oriundos da América de Sul, África e Ásia e estarão todos em situação irregular no país. As buscas do SEF estenderam-se ainda à casa de Mário Costa.