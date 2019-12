Fernando Gomes: «Jorge Jesus é uma grande bandeira dos treinadores e do futebol português»

À margem da condecoração de Jorge Jesus com a Ordem do Infante D. Henrique, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) destacou o "trabalho fantástico" do técnico português no Brasil ao serviço do Flamengo que valeu as conquistas do Brasileirão e da Taça Libertadores, além da disputa da final do Mundial de Clubes.





"Com competência e capacidade de trabalho, demonstrou que é possível. Um trabalho meritório à frente do Flamengo e reconhecido após sete meses de forma excepcional", disse Fernando Gomes aos jornalistas após a cerimónia que decorreu esta segunda-feira no Palácio de Belém, em Lisboa.O líder da FPF admitiu também que Jorge Jesus é já uma referência em termos internacionais e vincou o número de treinadores portugueses que nos últimos anos têm feito sucesso no estrangeiro."Ele é uma grande bandeira dos treinadores e do futebol português. Temos assistido a treinadores a darem cartas por esse mundo fora como o Nuno [Espírito Santo], o Marco Silva, o Paulo Sousa e André Villas-Boas, também o Mourinho que regressou a Inglaterra, o Vítor Pereira, o Paulo Fonseca, o Luís Castro ou Pedro Caixinha", enumerou."A afirmação do treinador português é fruto da sua grande capacidade. A porta foi aberta pelo Mourinho mas a qualidade que têm é reconhecida por esse mundo fora e tem feito com que haja cada vez mais afirmação do treinador português, o que engrandece o nosso futebo", conclui.