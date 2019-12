Júlio César sobre Jorge Jesus: «Profissional que elevou o nome de Portugal no Brasil»

Júlio César foi um dos convidados de honra de Jorge Jesus na cerimónia que decorreu esta segunda-feira em Lisboa e na qual o Presidente da República condecorou o técnico português com a Ordem do Infante D. Henrique.

À saída, o antigo guarda-redes e internacional brasileiro que foi treinado por Jesus no Benfica, reconheceu a justiça da homenagem pelo trabalho realizado ao serviço do Flamengo.





"É uma homenagem merecida. Já foi homenageado no Brasil, agora é aqui e merece demais por tudo aquilo que fez nos últimos meses", destacou o antigo guardião que pendurou as luvas no final de 2018 precisamente, no Flamengo, clube onde se formou e do qual saiu em 2004 para rumar a Itália.Para Júlio César a condecoração afirma-se como "o reconhecimento de um profissional que elevou o nome de Portugal no Brasil". "Ganhar a Libertadores e subir ao pódio com a bandeira, o povo português tem se sentir orgulho pelo trabalho dele e da sua equipa técnica", notou.

Júlio César lembrou essa final da Libertadores e o triunfo do Flamengo sobre o River Plate, que provocou uma indisposição ao 'imperador' nas bancadas do Monumental de Lima, no Peru.



"Naquele momento perdi o senso, a direção... mas aconteceu e acho que faz parte, foi a emoção. O importante é que deu tudo certo no final", sublinhou.