Ministério Público admite que lei da amnistia papal pode aplicar-se a Rui Pinto

O Ministério Público admite que a lei da amnistia papal pode aplicar-se a 134 dos 377 crimes de que o pirata informático Rui Pinto está acusado. As procuradoras deixaram a decisão nas mãos da juíza que lidera o processo, por considerarem não existir entendimento de tribunais superiores sobre esta matéria.Em causa está o acesso aos e-mails do Benfica e a outras instituições do mundo do futebol e da justiça.O debate instrutório arrancou esta sexta-feira, no Campus de Justiça. A decisão sobre que crimes Rui Pinto irá a julgamento ficou marcada para 22 de fevereiro.