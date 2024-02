Nuno Lobo faz esclarecimento sobre possível candidatura à presidência da FPF

Nuno Lobo publicou este domingo, nas redes sociais, um esclarecimento sobre a sua possível candidatura à presidência da FPF . O presidente da AF Lisboa garante não ter apresentado "qualquer candidatura (nem pedi qualquer apoio)" ontem, em Coimbra, no Plenário das Associações Distritais e Regionais de Futebol."Todos os agentes desportivos deviam estar mais preocupados em procurar mais soluções e mais transparência para o mesmo. Dispensamos a mentira e os jogos tácticos. O futebol português vive momentos decisivos. E não pode, nem vai estar, à mercê de interesses pessoais e da vaidade de cada um, mesmo que esta seja obsessiva", escreveu igualmente.Tal comonoticiou, Nuno Lobo mostrou-se disponível para liderar uma candidatura com o apoio das associações.Recorde-se que o ato eleitoral para a FPF deverá decorrer no final deste ano, dado que Fernando Gomes está obrigado a sair por ter atingido o limite de três mandatos. Nuno Lobo tem vindo a posicionar-se no sentido de ir a votos, mas já outras figuras estiveram no foco mediático, como Luís Figo ou Rui Moreira.Ainda assim, o nome que tem vindo a ganhar força nos bastidores é o de Pedro Proença. O presidente da Liga e da European Leagues abriu a porta a esse desafio, recentemente, em entrevista a. "Nunca direi nunca", respondeu quando questionado sobre a possibilidade de suceder a Fernando Gomes.