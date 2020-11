O dia em que Vítor Oliveira foi destaque no 'The Guardian'

Vítor Oliveira foi o protagonista de um extenso artigo, publicado em junho de 2017 pelo 'The Guardian', no qual o jornal britânico passava em revista os (na altura) 32 anos de carreira do técnico natural de Matosinhos, destacando, naturalmente, o facto de ter conduzido muitas equipas à Liga NOS.





O diário inglês referia ainda que, ao todo e até à data, eram dez as promoções ao escalão principal assinadas por Vítor Oliveira, nos 17 clubes que treinara. E, no final do artigo, fazendo fé nas palavras do treinador, o 'The Guardian' deixava um pensamento pertinente: 'Talvez ele tente ganhar a Primeira Liga, uma liga que ainda não conquistou."Vítor Oliveira morreu este sábado aos 67 anos.