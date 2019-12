Pedro Proença vê Jorge Jesus como "embaixador do futebol português no Brasil"

Pedro Proença considerou esta segunda-feira que Jorge Jesus é "uma referência dos treinadores e do futebol português" à saída da cerimónia que decorreu no Palácio de Belém e na qual o técnico de 65 anos foi condecorado pelo Presidente da República com a Ordem do Infante D. Henrique.





"Jorge Jesus é um embaixador do futebol português no Brasil, uma referencia dos treinadores e do futebol português. Terá chegado ao seu processo de maturidade e esta homenagem é mais do que merecida por tudo o que fez no Flamengo e já havia feito antes", destacou o presidente da Liga Portugal.Confrontado pelos jornalistas com um hipotético regresso de Jorge Jesus a Portugal no futuro, Pedro Proença reconhece esse cenário será sempre positivo para o campeonato e para a projeção da liga."Jorge Jesus é uma marca do nosso futebol e treinadores como ele e outros de muita qualidade serão sempre bem-vindos à liga portuguesa. É uma referência nos grandes técnicos que Portugal tem produrizo. Temos os melhores jogadores e treinadores e Jorge Jesus encabeça essa lista", concluiu.