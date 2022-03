S. Lourenço do Douro e a agressão ao árbitro: «Agredido com um murro e empurrado escadas abaixo»

O jogo entre São Lourenço do Douro e São Pedro da Cova 1937, da Taça AF Porto, foi interrompido aos 60 minutos porque o árbitro da partida não sentia condições de segurança. Quando regressava aos balneários, o juiz foi agredido e "empurrado, com extrema violência, pelas escadas abaixo". "Só por muita sorte não resultou numa tragédia muito maior", escreve o São Lourenço do Douro numa nota divulgada nas redes sociais, demarcando-se do sucedido.Recorde-se que Luciano Gonçalves, presidente da APAF, partilhou esta quinta-feira imagens da agressão em causa . Tudo começou quando a equipa do Marco de Canaveses fez o primeiro golo (o único até ao jogo ser interrompido aos 60'), o que motivou a revolta da formação de Gondomar: o presidente do S. Pedro da Cova 1937, Vítor Catão, criticou duramente a arbitragem de Ricardo Carriço que logo mostrou o cartão vermelho ao dirigente. Quando Ricardo Carriço se encaminhava para o túnel dos balneários."Nota de EsclarecimentoVimos por este meio esclarecer que o Jogo de ontem entre o S.Lourenço do Douro e o S.Pedro da Cova foi interrompido por desacatos alheios ao nosso clube.Informamos também, que devido à impossibilidade da presença policial neste jogo, facto alheio ao nosso clube, a segurança do jogo foi feita segundo as diretrizes enviadas pela AF Porto, seguindo exatamente a risca tudo o que foi solicitado com os 4 ADR´S.O Sr. Juiz da partida, devido às ameaças dos elementos do S. Pedro da Cova, decidiu que não estavam reunidas as condições de segurança para continuar o jogo e suspendeu o mesmo, e quando se dirigia para o balneário, foi agredido com um murro, e empurrado, com extrema violência, pelas escadas abaixo, que só por muita sorte não resultou numa tragédia muito maior.O S. Lourenço do Douro, orgulha-se de ser um clube que se rege dentro do futebol e na sociedade, por princípios de boa educação, camaradagem, solidariedade e acima de tudo por um espírito de Fair-Play, anti violência, e respeito por todas as pessoas a cima de qualquer resultado desportivo, cabe a todos nós lutar por um futebol melhor, sem violência, e por isso mesmo pedimos que este tipo de atitudes sejam severamente castigas e que estas pessoas que incentivam a violência e estragam o verdadeiro futebol sejam irradiadas de uma vez por todas.Somos S.Lourenço, Somos Formação"