Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Tarantini: «Doutoramento é a minha Bola de Ouro» Jogou 13 anos no Rio Ave e é agora treinador adjunto no Famalicão. Um percurso sempre acompanhado pelos livros até ao mais alto grau de Doutoramento, o que diz ser “uma marca” que deixa no futebol português