Ao Minuto há 27 min 16:26 Título feminino decide-se em Alvalade Dérbi decisivo em Alvalade! Sporting e Benfica medem forças este sábado na 14.ª e última jornada da fase de apuramento de campeão do campeonato nacional de futebol feminino e uma das equipas irá conquistar o título! As águias chegam com dois pontos de vantagem e precisam apenas de empatar para fazer a festa, sendo que às leoas só a vitória interessa. O jogo promete! Fique connosco!