Benfica-Sp. Braga, em direto

há 43 min 18:14

João Marques: «Podemos esperar uma equipa que quer muito ganhar»



João Marques (à direita) Sp. Braga

João Marques prometeu um Sp. Braga a querer "muito ganhar" a final da Taça da Liga com o Benfica, o único troféu que falta às minhotas.



"Podemos esperar uma equipa que quer muito ganhar. As jogadoras trabalharam muito para chegar aqui e querem conquistar a única taça que o clube ainda não tem [no futebol feminino]. Elas, mais que ninguém, querem levar a taça para Braga", disse o técnico do Sp. Braga aos meios do clube, após o treino no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira, onde terá lugar o jogo.



As duas equipas já se defrontaram esta época, tendo as bracarenses goleado, em casa, nos oitavos de final da Taça de Portugal, por 4-0, e perdido em casa das águias, por 1-0, para o campeonato. "Todos os jogos são diferentes. Vamos encontrar um adversário de qualidade, tanto individualmente como coletivamente. Estamos preparados para as dificuldades, a nossa ambição e querer são muito grandes", reforçou João Marques.