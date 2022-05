Benfica-Sporting, em direto

há 1 horas 14:19

Mariana Cabral: «De certeza que vai ser um jogo muito competitivo»

Mariana Cabral, treinadora do Sporting, referiu aos meios do clube que as leoas vão entrar para ganhar, em antevisão a um duelo entre duas equipas que se conhecem bem.



"Sabemos como o Benfica joga e elas sabem como jogamos, são equipas que se conhecem. Ganhámos-lhes duas vezes e elas vieram cá vencer uma vez, portanto de certeza que vai ser um jogo muito competitivo. Vamos entrar para ganhar".



E prosseguiu: "Entramos em campo sempre para dominar e tentar ganhar. Possivelmente no Benfica haverá maior imprevisibilidade, pois vieram jogar a nossa casa com o bloco bastante baixo e a tentar aguentar o empate, mas acabaram por sair vencedoras. Poderão tentar repetir essa estratégia ou não, vamos ver. O nosso trabalho é preparar qualquer eventualidade, saber como temos de atacar e fazer o que não fizemos no último dérbi, que é ser eficazes no capítulo da finalização".