Sporting-Benfica, em direto

há 31 min 13:47

Mariana Cabral: «Estamos preparadas para competir e tentar ganhar este jogo»



Fernando Ferreira

A treinadora do Sporting, Mariana Cabral, assumiu esta quinta-feira o objetivo de vencer o dérbi da Liga feminina, contra o Benfica, apesar da semana de "azia" provocada pela derrota com o Sp. Braga. As leoas perderam com as minhotas por 2-1, no domingo, em Alcochete, mas a treinadora frisou que "independentemente do resultado" desse encontro, "o objetivo seria sempre ganhar ao Benfica" na sexta jornada, resultado que permitirá voltar a igualar as encarnadas na classificação.



"O objetivo seria sempre ganhar ao Benfica e queremos ganhar ao Benfica. Sabendo que esta semana foi de mais azia, porque estivemos sempre por cima e não marcámos, mas o futebol é assim, tem estas particularidades, e nós é que temos de saber concretizar as oportunidades e defender melhor para não sofrer", assumiu Mariana Cabral.