Benfica-Sporting, em direto

há 4 horas 10:49

Com as 'meias' no horizonte

Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Benfica-Sporting, jogo dos quartos de final da Taça de Portugal feminina, que se disputa no Estádio da Luz, a partir das 15 horas. As leoas são detentoras do troféu e as águias lideram o campeonato.



Quartos de final



Hoje - Famalicão-Damaiense, 13h00

Hoje - Benfica-Sporting, 15h00

Hoje - Clube de Albergaria-Sp Braga, 15h00

Amanhã - Racing Power FC-Amora FC, 15h00



Meias-finais*

Benfica/Sporting x Famalicão/Damaiense

Racing Power FC/Amora FC x Clube Albergaria/Sp Braga



*Primeira mão a 15 de março; segunda a 15 de abril