Mariana Cabral: «A nossa forma de jogar tem algum risco na forma como atacamos»



Pedro Ferreira

A treinadora do Sporting, Mariana Cabral, vai cumprir castigo no Seixal após ter sido expulsa no último encontro e fez assim a antevisão à partida de hoje: "Sabemos como joga o Benfica, que também sabe como jogamos. A nossa forma de jogar tem algum risco na forma como atacamos, faz parte. Ser a duas mãos tem alguma diferença, mas não muita. O resultado do jogo anterior faz com que tenhamos de dar uma resposta neste jogo. Vamos tentar fazer o que entendemos que é a melhor estratégia para o jogo, como temos feito. Tem muito a ver com o ADN do Sporting: atacar e fazer com que as nossas jogadoras evoluam e cresçam. (...) Temos de pensar um jogo de cada vez e melhorar. Precisamos de fazer mais e melhor, competir mais do que competimos. Isso faz-se um passo de cada vez e temos de pensar em evoluir", referiu.