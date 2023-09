Benfica-Sporting, em direto

há 3 horas 16:15

Mariana Cabral: «Calendarização da final não faz muito sentido»



Rui Minderico

O Sporting preparou com confiança a final da Supertaça feminina. A técnica Mariana Cabral considera, todavia, que o jogo deveria realizar-se noutra data que não a meio da semana.



"Tenho pena e acho que é uma oportunidade perdida o dia da final. Não é um bom dia e não faz muito sentido a calendarização. Pela forma como aconteceu o Mundial feminino e como a seleção teve uma prestação tão positiva, podíamos potenciar mais o futebol feminino, pelo dia e local em que vamos jogar", criticou a responsável leonina, assinalando: "Tem-se falado muito de futebol feminino nos últimos meses, por boas razões, pelo Mundial, e por outras não tão boas também. Há que aproveitar agora para que as pessoas possam ver em canal aberto. É uma ótima notícia, tenho pena do local e do dia, mas espero que as pessoas que estejam perto de Aveiro possam assistir ao jogo".