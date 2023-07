Andrea Mirón e Sara Monteiro regressam a Famalicão

O Famalicão anunciou esta segunda-feira o regresso de Andrea Mirón e de Sara Monteiro. As duas jogadoras estavam no Damaiense, mas já tinham representado o emblema famalicense.Andrea Mirón, de 32 anos, jogou em Famalicão na temporada 2020/2021, tendo participado em 19 jogos. Depois, continuou a carreira no Torreense e na época passada esteve ao serviço do Damaiense. A defesa, além de jogar futebol, é também internacional pela seleção espanhola de futebol de praia.Sara Monteiro, de 25 anos, representou o Famalicão entre 2019 e 2022 antes de rumar ao Damaiense, onde realizou 26 jogos. A internacional portuguesa pelas camadas jovens conta ainda com passagens pelo Leixões, Boavista e Valadares.A preparação da nova temporada do Famalicão fica marcada por uma reestruturação do plantel com mais de uma dezena de jogadoras a anunciar a saída. Até ao momento, o novojá sabe que pode contar com Regina Pereira, que renovou, e com as recém-chegadas Luísa Pinheiro, Francisca Silva, Andrea Mirón e Sara Monteiro.