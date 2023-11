Barcelona goleia Real Madrid depois da vitória frente ao Benfica

Depois de vencer o Benfica para a, o Barcelona recebeu e goleou este domingo o Real Madrid por 5-0 em jogo a contar para a 9.ª jornada da liga espanhola feminina e continua invicto no campeonato.A formação culé inaugurou o marcador aos 17 minutos por intermédio de Aitana Bonmati, vencedora da Bola de Ouro e, ainda antes do intervalo, ampliou vantagem por Caroline Hansen (43’) e Mariona Cadentey (45+1’). Na segunda parte, os golos surgiram em cima do apito final. Claudia Pina fez o 4-0 aos 90’+1 e Victoria Lopez selou o resultado final (90'+3).Com esta goleada o Barcelona mantém-se no 1.º lugar, com 27 pontos e sem qualquer derrota, e o Real Madrid continua a ser 2.º classificado com 21 pontos, os mesmo que o Levante, que está em 3.º.