Benfica ascende ao 11.º lugar no ranking de clubes da UEFA

A equipa feminina do Benfica subiu um lugar no ranking da UEFA e ocupa agora o 11.º posto, a sua melhor classificação de sempre.





No início do mês, as águias ocupavam o 12.º lugar e agora registam nova ascensão, depois do empate de ontem com o Rosengard (2-2), na Suécia, que permitiu às tricampeãs nacionais tornarem-se na primeira equipa portuguesa a alcançar os quartos de final da Liga dos Campeões As águias ultrapassaram o Atlético de Madrid, numa lista liderada pelo Barcelona, próximo rival do Benfica, na 6.ª e última jornada do Grupo A da Champions.Refira-se que em 2020 as encarnadas ocupavam a 94.ª posição do ranking europeu; em 2020/21 ascenderam ao 70.º posto e em 2021/22 ao 37.º. Já esta temporada, as comandadas de Filipa Patão saltaram para o 15.º posto e agora ficam 'à porta' do top-10.