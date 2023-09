Benfica 'cilindra' Cliftonville e fica mais perto da fase de grupos da Champions feminina

há 9 horas Ontem

Intervalo: Benfica-Cliftonville, 4-0



Rui Minderico

45'+5 - Grande primeira parte das jogadoras comandadas por Filipa Patão. O Benfica vai goleando as norte irlandesas do Cliftonville, por 4-0, fruto da superioridade que teve sobre as adversárias nos primeiros 45 minutos.



As águias entraram melhores, mais pressionantes, mas à passagem dos 15 minutos de jogo o Cliftonville conseguiu equilibrar as operações, somando algumas saídas para o ataque com perigo, ainda que sem chances claras de golo. Contudo, a partir dos 20 minutos só deu Benfica. As águias inauguraram o marcador por Marie Alidou, aos 24', reforço para esta temporada que tem estado em evidência no jogo.



Dez minutos depois, foi a vez de o Benfica ampliar a vantagem fruto de um lance caricato na grande área do Cliftonville, que terminou com um autogolo de Norney, guarda-redes das norte irlandesas.



O Cliftonville ainda estava a recuperar do segundo golo e o Benfica já marcava o terceiro (36'), com Lúcia Alves a fazer o gosto ao pé, depois de ter desperdiçado uma oportunidade para marcar no lance que acabou por originar o 2-0.



Ainda antes do final da primeira parte, as águias chegaram ao 4-0, agora com um outro reforço, a espanhola Andrea Falcón, a colocar o seu nome na lista de marcadores após um belo cruzamento da brasileira Nycole. Benfica goleia ao intervalo com total justiça.