Benfica revela tempo de paragem de Jéssica Silva

Jéssica Silva tem uma lesão nos músculos isquiotibiais da coxa direita, vai iniciar o protocolo de reabilitação sob orientação do departamento clínico do Benfica, conforme informaram os encarnados, e terá um tempo de paragem estimado entre 4 a seis semanas.A atacante de 28 anos, recorde-se, lesionou-se ao serviço da Seleção Nacional feminina de futebol, sendo substituída aos 28' do jogo de Portugal na Noruega, para a Liga das Nações, sexta-feira. Já esta segunda-feira, de regresso à Cidade do Futebol, a jogadora foi dispensada dos trabalhos da Seleção.A própria atleta fez questão de se pronunciar sobre a paragem forçada a que está obrigada, recorrendo às redes sociais para o efeito.