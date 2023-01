O jogo grande dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol feminino, entre Benfica e Sporting, será disputado no Estádio da Luz. A partida está agendada para as 15h00 de 21 de janeiro (sábado).A equipa vencedora defrontará na meia-final Famalicão ou Damaiense. O Albergaria discute com o Sp. Braga a outra vaga nas meias-finais, tal como o Racing Power com o Amora.