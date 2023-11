Benfica vence Sp. Braga e continua invicto na Liga BPI

Rui Costa em Santarém mas de ouvido... em Braga: «A Kika ainda não fez golo?» Rui Costa em Santarém mas de ouvido... em Braga: «A Kika ainda não fez golo?»

A carregar o vídeo ...

O Benfica venceu este domingo o Sp. Braga (0-1) em jogo a contar para a 7.ª jornada da Liga BPI e mantém-se na liderança da Liga BPI. As bracarenses desceram para o 3.º lugar, em igualdade pontual com o Sporting, que tem mais golos marcados.Após uma primeira parte equilibrada e sem golos, o Benfica chegou à vantagem aos 69 minutos por intermédio de Kika Nazareth. Jéssica Silva ganhou a velocidade pela direita, passou para Nycole Raysla, que ofereceu o golo a Alidou. Patrícia Morais ainda defendeu o remate da canadiana, mas a internacional portuguesa apareceu para introduzir a bola na baliza.O Sp. Braga, que viu Lena Pauels impedir o golo com grandes intervenções por mais do que uma ocasião, ainda teve uma bola na trave, mas o resultado manteve-se favorável ao Benfica até ao final do encontro.Recorde-se que o apito inicial do jogo no estádio 1.º de Maio estava marcado para as 11h, mas que,, teve início cerca de vinte minutos mais tarde.