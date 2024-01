Brittany Raphino reforça equipa feminina do Sporting até 2026

O Sporting acertou a contratação de Brittany Raphino, de 23 anos, para a equipa principal feminina comandada por Mariana Cabral.A ponta-de-lança norte-americana assinou até 2026 e torna-se leoa depois de ter marcado 31 golos em 2023 pelos Brown Bears, a equipa de futebol universitário da Universidade de Brown, que faz parte da célebre Ivy League dos Estados Unidos da América."Estou muito entusiasmada, é uma grande oportunidade e tenho sido muito bem recebida por toda a gente", começou por dizer a jogadora aos órgãos do clube de Alvalade."Sinto que este é o lugar certo para mim, onde vou poder evoluir e quero ajudar a equipa a trazer títulos. Sei que foi o sítio onde o [Cristiano] Ronaldo cresceu e esse lado formativo do clube é uma das grandes razões por estar tão feliz por estar aqui", apontou ainda a internacional sub-23 pelos EUA, pronta para ter a sua primeira experiência na Europa.Brittany Raphino apresentou-se como uma "avançada possante". "Sou uma finalizadora, adoro marcar golos, mas também sou bastante física, dominadora no jogo aéreo e tenho velocidade para driblar as adversárias", detalhou a jovem futebolista.Natural de Randolph, Massachusetts, foi três vezes All American, a máxima distinção individual do futebol universitário norte-americano – tornou-se a primeira futebolista da sua universidade a vencer o prémio tantas vezes.A internacional sub-23 norte-americana traçou as metas a nível individual e colectivo: "Quero evoluir, desenvolver o meu potencial ao máximo e ajudar a equipa com muitos golos e títulos."