Cloé Lacasse na despedida: «Equipa feminina do Benfica também é uma potência na Europa»

"Vivi alguns dos momentos mais felizes da minha vida aqui." ??#SLBenficaFem — SL Benfica (@SLBenfica) June 29, 2023

Foi de forma emocionada que Cloé Lacasse, avançada canadiana que se, se despediu do Benfica na rubrica 'Zona Mista'. "Acho que poder ver o meu nome neste museu é, sem dúvida, uma experiência surrealista, nunca imaginei que fosse real. Quando cheguei ao Benfica não fazia ideia de tudo o que iríamos alcançar juntas. Acho que não fazia ideia do que podíamos fazer em tão pouco tempo", começou por referir a jogadora de 29 anos."Não fazia ideia da dimensão do Benfica enquanto clube. Sabia que o Benfica era um grande clube na vertente masculina. Mas quando entrámos em campo para o primeiro jogo e os adeptos compareceram em peso para apoiar a equipa feminina e o estádio estava cheio foi sem dúvida uma experiência que eu pensei: 'Está bem, estamos aqui e esta equipa vai fazer história em Portugal e na Europa'. Penso que esse foi o primeiro passo para o que construímos até agora. O Benfica ajudou-me a concretizar um dos meus maiores sonhos e conseguiram ajudar-me a captar a atenção da minha seleção nacional. Por isso, acho que não se trata do que eu dou ao Benfica. Trata-se do que fomos capazes de fazer juntos. E com a ajuda umas das outras conseguimos alcançar tanto", atirou."Definitivamente, estou muito orgulhosa do projeto. Ainda é muito recente, mas ainda assim, sabemos que ja não podemos dizer que somos um projeto recente. Conseguimos tanto neste curto espaço de tempo. Agora, a equipa feminina do Benfica também é uma potência na Europa. Não é apenas a equipa masculina. Penso que, durante o meu período aqui, consegui ajudar a construir a base que temos agora. Agora, acho que construímos essa base e as jogadores que vêm representar este clube incrível, já sabem que há muita exigência, muita ambição. Não vamos regredir. O Benfica vai continuar a evoluir e a exigir mais conquistas. Vai querer ser ainda maior na Liga dos Campeões. Acho que este clube tem as ferramentas, os recursos, as jogadores, para continuar a desenvolver o que já criámos", acrescentou a internacional canadiana."Esta equipa tornou-se na minha família. Sou do Canadá, muito longe daqui. Quando não podemos ir a casa ou quando vamos apenas duas semanas por ano, a equipa torna-se a nossa família. São elas que vemos todos os dias, e é exatamente por isso que é tão difícil ir embora. Deixo um pedaço do meu coração com esta equipa e elas…. Sei que agora pareço muito triste , mas acho que não é… não estou triste por partir. Estou feliz com tudo o que aconteceu. Sinceramente vivi alguns dos momentos mais felizes da minha vida aqui, com esta equipa, com este clube, com as minhas colegas, e é por essa razão que estou a chorar. Fizeram-me sentir em casa e tornei-me uma benfiquista. Aceitaram-me como uma deles. A equipa aceitou-me os adeptos também, e sou muito grata por isso porque é um caminho singular para uma canadiana chegar aqui, e jogar por este clube. Acho que juntos ajudamos a trazer boas jogadoras internacionais. Acho que isso ajudou a tornar a Liga mais forte, a ter mais reconhecimento, e também ajudou o Benfica a crescer na Liga dos Campeões. Agora, esta equipa é conhecida mundialmente, por isso acredito que há valor dos dois lados e estamos ambos bastante agradecidos e gratos por isto ter acontecido. Após 4 anos aqui, ganhei tantas ferramentas, tantos recursos com o Benfica. E com isso, por causa das dessas experiências e o que o clube me deu vou sempre levar isso para o futuro. Portanto, não estou a sair do clube e deixar tudo de lado. Não, o Benfica vai estar sempre comigo. Pelo que fizeram por mim durante estes últimos anos , vou estar sempre grata e nunca vou esquecer o Benfica. Vai ter sempre um lugar extremamente especial na minha carreira", disse ainda a avançada, deixando uma garantia aos adeptos do clube: "Os benfiquistas têm muita força e muito apreço por parte das jogadoras. O que a equipa ganha deve-se aos adeptos. Honestamente, não existem fãs melhores. Apoiaram-me sempre desde que cheguei a este clube e acredito que o vão continuar a fazer, porque este clube tem muito carinho pelos jogadores que chegam e que fazem absolutamente tudo o que podem para honrar o símbolo. Estou muito grata por ter tido a oportunidade de ser amada por todos eles. Nunca os esquecerei. Ficarão para sempre no meu coração, porque ganhamos muitos títulos por causa deles. Sei que os benfiquistas vão continuar a apoiar esta equipa e por essa razão irei levá-los sempre comigo e irão dar-me sempre uma energia extra nos jogos mais difíceis, nos momentos difíceis. Tal como agora, em que estou a tentar parecer forte. Os benfiquistas são únicos, são adeptos muito especiais", rematou.Em 131 jogos disputados pelo Benfica, Cloé Lacasse marcou 102 golos.