Conselho de Disciplina instaura processo disciplinar urgente ao treinador Miguel Afonso

O Conselho de Disciplina decidiu instaurar um processo disciplinar ao treinador Miguel Afonso, acusado de assédio sexual por parte de jogadoras do Rio Ave.O CD determinou a suspensão preventiva não automática do treinador, agora no Famalicão, pelo prazo máximo previsto no regulamento.Recorde-se que, entretanto, o Famalicão já anunciara esta sexta-feira que o técnico se encontra suspenso