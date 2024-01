Equipa de futebol feminino do Benfica sobe no ranking e espreita top-10

A equipa feminina de futebol do Benfica soma e segue no ranking da UEFA, no qual ocupa agora a 12.ª posição, espreitando já a entrada no top-10.A subida concretizou-se depois de já contabilizado o(1-1) na Alemanha, ante o Eintracht Frankfurt.Refira-se que em 2020 as encarnadas ocupavam a 94.ª posição; em 2020/21, ascenderam ao 70.º posto e em 2021/22 ao 37.º. Esta época, registaram, sucessivamente subidas ao 15.º, 13.º e, agora, 12.º lugar.