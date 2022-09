Ex-jogadoras do Rio Ave e de outros clubes apresentam queixa na FPF contra Miguel Afonso

A CNN Portugal avança esta sexta-feira que várias ex-jogadoras do Rio Ave e de outros clubes encaminharam uma queixa anónima conjunta para a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), durante esta manhã, contra o treinador Miguel Afonso, tendo sido enviadas provas de assédio sexual, durante o período em que orientava a equipa de futebol feminino do Rio Ave.Entre os documentos enviados à FPF, esclarece a CNN Portugal, estão ainda provas de que o Famalicão foi informado das acusações no dia em que contratou o agora treinador do clube. Também o diretor desportivo da equipa feminina estava ciente das suspeitas de assédio antes da contratação.O Famalicão anunciou, entretanto, a suspensão do treinador