Ex-Sporting Chandra Davidson reforça o Benfica: «Não podia dizer que não»

O Benfica anunciou esta terça-feira a contratação de Chandra Davidson até 2026,. A ponta de lança, que representou o Sporting entre 2021 e 2023, é o primeiro reforço de inverno das encarnadas.Esta temporada, Chandra Davidson estava na Holanda ao serviço do Fortuna Sittard, onde apontou dois golos em 11 jogos."Estou muito feliz por estar aqui e fazer parte de algo tão grande. Quando o Benfica surgiu, não podia dizer que não. É um clube fantástico e histórico, estou muito feliz por fazer parte dele", começou por referir a jogadora à BTV.E acrescentou: "Quero adicionar valor à equipa, fazer o meu trabalho e ajudar a conseguir os objetivos para esta época. Sou muito trabalhadora, podem esperar sempre de mim que esteja em campo a dar tudo em todos os jogos".Chandra Davidson deixou ainda elogios aos adeptos do Benfica: "São fantásticos, estou muito entusiasmada por conhecer ainda melhor a história do Clube, as minhas colegas, a equipa técnica e o staff". A avançada, de 25 anos, também enalteceu o Estádio da Luz: "É um estádio fantástico, já tive oportunidade de sentir a energia e estou entusiasmada por poder jogar aqui. Conheço algumas palavras em português, conheço-as todas dentro do terreno de jogo".