Fátima Pinto renova com o Sporting

O Sporting anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato com Fátima Pinto. Aos 25 anos, a portuguesa estava a ser cobiçada por clubes de oito países diferentes, incluindo Portugal, onde tinha o Sp. Braga como principal interessado.





A internacional portuguesa avança assim para a sexta época de leão ao peito e reforçou a importância que o clube assume para si. "O coração nem sempre deve influenciar as nossas decisões, mas o Sporting CP tem um lugar muito especial no meu coração. Além disso, nunca estive tanto tempo num Clube e isso acontece porque sou feliz aqui", revelou, em declarações ao site oficial do Sporting.Com três campeonatos nacionais, três Taças de Portugal e uma Supertaça no currículo, totalizando 113 jogos e 24 golos pelo Sporting, a médio centro abordou a nova época do clube com: "Vamos ter juventude no plantel e isso é bom. São miúdas com muita margem de progressão e que querem muito estar aqui. É precisamente isso que queremos: que lutem pelo Sporting e tenham amor ao emblema. Daqui para a frente vejo-nos a evoluirmos juntas e a conseguir muitas coisas boas para o Sporting".Refira-se que a renovação de Fátima Pinto acontece no mesmo dia em que o Sporting anunciou a saída de Tatiana Pinto