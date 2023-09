Filipa Patão após conquista da Supertaça feminina: «Jogadoras tiveram coração e alma enormes»

Após a c onquista da Supertaça feminina nos penáltis , Filipa Patão, treinadora do Benfica, destacou o "coração e alma enormes" das jogadoras do Benfica pelo esforço no prolongamento e a "competência" demonstrada na marca dos 11 metros."Uma 1.ª parte nossa, na minha opinião, onde controlámos o jogo. Podíamos ter sido mais efetivas na forma como explorámos o espaço entre linhas e as costas do adversário. O espaço estava lá, mas demorámos muito tempo a decidir e a procurar as jogadoras que estavam livres. No ataque à profundidade, por exemplo, tínhamos jogadoras a fazê-lo, mas a bola não estava a entrar. Retificámos ao intervalo, entrámos bem na 2.ª parte e conseguimos o golo, mas a partir dai desencontramo-nos um pouco. A equipa não soube estar em bloco um pouco mais baixo. Gostamos de pressionar e ter a bola e tivemos alguns momentos de descontrolo, também por substituições forçadas com o amarelo à Andreia Faria e as constantes faltas que estavam a ser assinaladas a ela e tivemos de a tirar, porque já sabíamos que podíamos ficar com menos uma. Tivemos de desmontar um pouco a equipa, colocámos uma jogadora que é mais de posição ofensiva do que a de 6. Demorámos a encontrar os equilíbrios da equipa e o Sporting aproveitou, num lance em que não foi falta, na minha opinião, mas dou de barato porque a árbitra esta lá dentro e é como as jogadoras, analisam e fazem as coisas de uma forma", começou por referir ao Canal 11."Tivemos dificuldade em reencontrarmo-nos, tivemos uns 15 minutos onde estivemos menos bem muito pelo descontrolo emocional que as jogadoras tiveram. Voltámos a encontrar-nos no jogo, mas muito muito difícil no prolongamento, pela quantidade de jogos que temos tido. Sabíamos que seria difícil aguentar a toada do jogo pela carga que temos tido e estas jogadoras tiveram um coração e uma alma enormes na forma como tentaram ao máximo procurar o resultado positivo. Nos penáltis fomos mais uma vez competentes", acrescentou."Esta será uma época mais equilibrada? Espero que sim, só é bom para o futebol feminino, que seja extremamente competitivo. Que nos obriguem a jogos destes, em que temos de nos retransformar e sermos cada vez melhores e mais competitivas. É o crescimento que queremos, sabermos que vamos entrar para qualquer jogo e temos de dar o nosso melhor. Acredito que vamos ser um Benfica mais forte ao longo da época, mas fico muito feliz por saber que a competitividade está alta e só temos a ganhar com isso. Quanto mais jogos tivermos com dificuldade, mais vamos crescer e mais vamos ganhar com isso na Europa", perspetivou.