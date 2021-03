Filipa Patão e a derrota com o Sporting: «Temos de fazer muito mais do que aquilo que fizemos»

O Sporting derrotou o Benfica no Seixal, por 1-0, e assumiu a liderança da classificação nesta fase de apuramento do campeão da Liga Feminina. No final do encontro, Filipa Patão, treinadora das águias não escondeu a frustração.





"Com tantas jornadas que ainda faltam realizar, a classificação neste momento diz-nos pouco. Vai ser um campeonato disputado até à última jornada. Em relação ao jogo, claramente não fomos competentes nos momentos em que precisávamos de o ser. Definimos mal no último terço e no último passe e a partir daí é sempre difícil entrar em zonas de finalização. O Sporting foi bastante competente a defender, coisa que fez do primeiro ao último minuto, enquanto nós não o fomos no nosso bloco médio/alto. Só posso olhar para dentro e dar os parabéns às atletas que até ao final nunca desistiram de procurar o empate. No entanto, temos de perceber que conseguimos e temos de fazer muito mais do que aquilo que fizemos. Mais do que os adeptos ou outras pessoas, sentimo-nos muito frustradas porque sabemos que conseguimos fazer melhor", afirmou.