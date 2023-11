Filipa Patão e a derrota no dérbi: «Rui Costa foi ao balneário falar com as jogadoras»

Filipa Patão, treinadora da equipa de futebol feminino do Benfica, revelou que Rui Costa foi ao balneário falar com o grupo após ade ontem frente ao Sporting."Foi ao balneário falar com as jogadoras e dar a sua palavra, o que é sempre muito, muito importante. E a palavra de ordem é mesmo essa: confiança. Confiança e motivação para o que aí vem. Estamos dentro dos objetivos todos que delineamos, continuamos em primeiro lugar. É um obstáculo no nosso percurso e nós sabemos que nenhuma equipa ganha sempre, que nenhuma equipa está sempre bem. Há dias menos bons. Nós não estivemos tão bem, principalmente na primeira parte, mas mostrámos do que somos feitos na segunda. É um obstáculo e também faz parte da aprendizagem e nós gostamos de crescer sobre o erro, não só com as vitórias", disse a treinadora, à margem da Gala dos Campeãs, que decorreu no Casino Estoril.