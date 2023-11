Benfica-Sporting, em direto

há 1 horas 12:50

Mariana Cabral: «Temos vindo a crescer e estamos preparadas»

Na conferência de imprensa de antevisão do dérbi Mariana Cabral, treinadora do Sporting, disse que não espera que o Benfica apresente "cansaço" acumulado, não acreditando em quaisquer facilidades.



"Faz também parte do crescimento do Benfica estar na Liga dos Campeões, são jogos muito competitivos contra excelentes equipas e isso faz com que a equipa também cresça. Isso aconteceu também na época passada e acredito que a equipa técnica saiba gerir esse cansaço, agora a nós cabe-nos querer ganhar o jogo, independentemente de tudo o que está à volta", afirmou.



E prosseguiu: "Em termos de jogo jogado, acredito que as equipas já estejam num momento um pouco diferente. No início da época, falávamos de um jogo que significava a conquista de um troféu em 90 minutos que depois não foram 90, foram 120 e penáltis. Temos vindo a crescer, estamos a melhorar, estamos bem, prontas e preparadas para o jogo", assinalou.