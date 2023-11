Filipa Patão: «VAR não é suficiente para melhorarmos a nossa arbitragem»

No final do dérbi que terminou com vitória do Sporting , a treinadora do Benfica, Filipa Patão, deixou críticas à forma como a arbitragem conduziu o jogo, queixando-se de demasiadas faltas e interrupções."As três equipas têm de melhorar, urgentemente. Para o bem comum. Queremos um futebol corrido, com menos faltas. Não gosto de me centrar nas arbitragens nem dizer que perdemos ou ganhamos por isso, mas o futebol feminino tem de evoluir. Na Champions conseguimos estar 90 minutos com poucas faltas, chegamos à Liga BPI e são faltas atrás de faltas. Temos coisas a melhorar, o Sporting também, mas o VAR não é suficiente para melhorarmos a nossa arbitragem. Não tem a ver com termos perdido, tem a ver com a beleza do jogo. Estavam muitos adeptos aqui e depois o jogo está sempre parado. Não é o melhor para o nosso futebol feminino", disse a técnica das águias, ao Canal 11.Patão admitiu que o Benfica não esteve ao seu melhor nível na 1.ª parte, mas frisou a reação da equipa após o intervalo. "Não estivemos bem na 1.ª parte e o Sporting aproveitou as oportunidades. Retiro a nossa fraca 1.ª parte, os espaços estavam lá, como tínhamos visto e mostrado às jogadoras, mas há dias menos bons, em que não conseguimos as melhores decisões. Mas retiro a reação da equipa na 2ª aprte, mesmo com a quantidade de jogos nas pernas lutaram, correram e foi uma 2ª parte irrepreensível. Sporting foi lá uma vez, fez o 3-1 e isso mexeu connosco. O anular do 3-2 foi mais complicado, pois com esse golo acredito que no final evitássemos a derrota", justificou.