FPF revela detalhes sobre a cerimónia de abertura da final da Taça de Portugal feminina

A FPF revelou esta terça-feira detalhes acerca da cerimónia de abertura da final da Taça de Portugal feminina, que vai colocar frente a frente Sporting e Famalicão no próximo sábado, 28 de maio, pelas 17h15 no Jamor.Antes da partida, a cerimónia - prevista para as 17h - contará com a presença de David Carreira e Nenny, que irão atuar ao vivo "num dueto que promete fazer vibrar e dançar toda a gente nas bancadas do Estádio Nacional", tal como refere o comunicado da Federação.Ao intervalo, o espetáculo contará com a presença do grupo "Dance4Kids".Recorde-se que a receita da venda de bilhetes para a final da Taça de Portugal feminina irá reverter para a associação sem fins lucrativos Corações com Coroa