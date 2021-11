Hacken-Benfica, em direto

há 26 min 17:16

Benfica procura primeira vitória na fase de grupos em novo duelo com as suecas

O Benfica joga esta quarta-feira no terreno das suecas do Hacken, às 17h45, em jogo da 4,ª jornada do grupo D da Liga dos Campeões feminina. As águias somam duas derrotas (5-0 em Lyon e 0-1 na receção ao Hacken) e um empate (0-0 na receção ao Bayern Munique) e ainda procuram o primeiro triunfo na competiço, procurando vingar o desaire - com um penálti polémico - de há uma semana frente à formação sueca.