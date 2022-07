Hope Solo quebra silêncio sobre alcoolismo: «Cometi um erro enorme»

Sem tabus ou receio de julgamento, Hope Solo quebrou o silêncio sobre o seu problema de alcoolismo. A antiga guarda-redes norte-americana, que foi detida por conduzir embriagada e resistir à polícia em abril tendo posteriormente iniciado tratamentos para ultrapassar o problema com a bebida, publicou uma longa mensagem nas redes sociais a dar conta que já a voltar "aos poucos"."Tem sido um longo caminho, mas aos poucos estou a voltar. Tenho orgulho no que fiz como mãe e no que eu e o meu marido fizemos dia a dia durante dois anos, ao longo de uma pandemia com gémeos de 2 anos. Mesmo orgulhosa de nós, foi incrivelmente difícil e cometi um erro enorme. Subestimei a parte destrutiva que o álcool tomou na minha vida. O outro lado de cometer um erro tão grande é que as lições difíceis aprendem-se depressa. Aprender essas lições tem sido difícil e, em algumas alturas, muito doloroso", escreveu a lenda do futebol feminino.Entre muitos agradecimentos - ao marido, aos amigos, aos advogados e à instituição onde realizou os tratamentos -, Hope Solo reconheceu que tem ainda um longo caminho a percorrer."Continuo a ser uma estudante na grande escola chamada vida e quero continuar a aprender e a crescer com estas experiências. Vou continuar a ganhar empatia, conhecimento e a partilhar histórias. Considero isto um presente para passar a outros porque a dor partilhada é uma dor que diminui".