Jenni Hermoso denuncia insultos: «P…, não te toco nem com um pau não vás tu denunciar»

Jenni Hermoso revelou alguns dos insultos que tem recebido na caixa de mensagens da sua conta de Instagram. A internacional espanhola, recorde-se, apresentou queixa no Ministério Público contra Luis Rubiales , antigo presidente da Federação Espanhola que a beijou na boca na cerimónia de entrega de medalhas na final do Mundial feminino."P…, não te toco nem com um pau não vás tu denunciar. Sua p…, os illuminati comeram-te a cabeça, seu pedaço de merda", pode ouvir-se num áudio que lhe foi enviado e que partilhou nas stories daquela rede social. Na captura de ecrã, Jenni Hermoso mostrou ainda algumas das mensagens que o mesmo seguidor lhe enviou: "A denunciadora", "assassina".A avançada do Pumas fez questão de mostrar o seu descontentamento, ironizando: "Claro que sim, não há nada para mudar nesta sociedade". "Está tudo bem. Queria simplesmente mostrar as almas vazias que continuam a insistir em fazer mal. Claro que isto só me faz sentir mais orgulhosa de tudo".Recorde-se que Luis Rubiales foi suspenso por três anos pela FIFA.