Jenni Hermoso apresenta queixa no Ministério Público contra Rubiales

Jenni Hermoso apresentou queixa no Ministério Público contra Luis Rubiales pelo beijo que o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol lhe deu na cerimónia de entrega de medalhas na final do Mundial de futebol feminino. A notícia, avançada pela Cadena Ser, dá conta que a justiça espanhola pretende abrir um processo judicial contra Rubiales com "a maior brevidade possível".O Ministério Público tinha já apresentado a Jenni Hermoso a possibilidade de se queixar formalmente de Rubiales por um delito de agressão sexual, sendo que só com uma denúncia da própria jogadora as autoridades judiciais poderiam avançar uma acusação ao presidente da federação.Recorde-se que apor 90 dias e que oao presidente por infrações graves. A Federação Espanhola também já se pronunciou e, tal como os, que condenaram o comportamento de Luis Rubiales.Na sequência deste caso, o selecionador Jorge Vilda foi despedido e foi substituído por Montse Tomé.