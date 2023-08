FIFA suspende Rubiales e proíbe-o de contactar Jenni Hermoso

O Comité Disciplinar da FIFA anunciou, este sábado, que suspendeu Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), por 90 dias, na sequência das polémicas em que este esteve envolvido durante os festejos da conquista do Mundial feminino. Além desta decisão, o dirigente está agora proibido de contactar Jenni Hermoso, a jogadora que beijou na boca."O presidente do Comité Disciplinar da FIFA, Jorge Ivan Palacio, no uso dos poderes conferidos pelo artigo 51 do Código Disciplinar da FIFA (FDC), decidiu hoje suspender provisoriamente o Sr. Luis Rubiales de todas as atividades relacionadas ao futebol a nível nacional e internacional. Esta suspensão, que entrará em vigor a partir de hoje, é por um período inicial de 90 dias, enquanto se aguarda o processo disciplinar aberto contra o senhor Luis Rubiales na quinta-feira, 24 de agosto", refere o comunicado.E acrescenta: "Da mesma forma, o presidente do Comité Disciplinar da FIFA e com o objetivo de preservar, entre outros fatores, os direitos fundamentais da jogadora da seleção nacional de futebol Sra. Jennifer Hermoso e a boa ordem do processo disciplinar perante este órgão disciplinar, emitiu duas diretrizes adicionais (artigo 7 FDC) pelo qual ordena ao senhor Luis Rubiales que se abstenha, por si ou por terceiros, de contactar ou tentar entrar em contacto com a jogadora profissional da seleção espanhola de futebol, senhora Jennifer Hermoso, ou do seu círculo próximo. Da mesma forma, a RFEF e os seus dirigentes ou funcionários, diretamente ou por meio de terceiros, são obrigados a abster-se de entrar em contato com a jogadora profissional da seleção espanhola, Sra. Jennifer Hermoso, e do seu círculo próximo".Refira-se que a RFEF emitiu, esta madrugada, um comunicado onde mostra, em algumas imagens, aquilo que aconteceu nos instantes antes do beijo na boca de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, numa tentativa de provar que as palavras que o presidente daquela federação disse durante o discurso de ontem foram verdadeiras. Nas fotografias em questão pode ver-se Hermoso a levantar Rubiales no ar enquanto o abraçava, algo que a jogadora negou.