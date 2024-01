Jenni Hermoso faz novas revelações: «Quando íamos dormir tínhamos de deixar a porta aberta...»

Jenni Hermoso revelou novos dados sobre o dia a dia da seleção espanhola feminina. A jogadora envolvida no beijo polémico com Luis Rubiales, antigo presidente da Federação Espanhola de Futebol, na final do Mundial de 2023, falou sobre os comportamentos de Jorge Vilda,"Quando íamos dormir tínhamos de deixar a porta aberta, esperar que ele (Jorge Vilda) entrasse à noite e deixar que falasse connosco. Ele dizia que era a única altura em que podia falar connosco pessoalmente. Se ele batesse à porta das primeiras jogadoras, até que chegasse à última, talvez algumas acabassem por adormecer", referiu Jenni Hermoso em entrevista ao programa espanhol ‘Planeta Calleja’, que será disponibilizada na íntegra na segunda-feira."Quando íamos às compras, ele (Jorge Vilda) esperava por nós e perguntava-nos o que levávamos nos sacos", revelou também a jogadora que atua no México.Recorde-se que Luis Rubiales foide Espanha por infrações graves.