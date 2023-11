Tribunal Administrativo do Desporto de Espanha suspende Luis Rubiales por três anos

O Tribunal Administrativo do Desporto de Espanha (TAD) suspendeu, esta sexta-feira, Luis Rubiales por três anos, por infrações graves na final do Campeonato Mundial feminino, quando o então presidente da Federação Espanhola de Futebol beijou na boca a jogadora Jenni Hermoso, adianta a imprensa espanhola.Recorde-se que este é um processo que teve início a 1 de setembro e que surgiu na sequência de uma queixa do governo espanhol, através do Conselho Superior do Desporto, que denunciou o beijo de Rubiales a Hermoso e ainda o comportamento do antigo dirigente na bancada do estádio de Sydney, quando tocou nos próprios genitais para celebrar a vitória da seleção de Espanha na final do Campeonato do Mundo.Desta forma, apesar de Rubiales ter vindo a terreiro no início desta semana pedir o arquivamento do processo, alegando que a possível sanção de três anos era "injustificada" e "arbitrária" , o antigo dirigente vai mesmo ficar incapacitado de exercer o cargo de presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), pelo menos até 2026.De referir que o ex-presidente da RFEF já tinha sido suspenso também pela FIFA , a 30 outubro, "de todas as atividades relacionadas com o futebol".